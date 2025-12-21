DOLAR
Başkan Zencirci’den Hıdırbeyli Göleti için Çevre Duyarlılığı Çağrısı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Hıdırbeyli Göleti'ndeki temizlik çalışmalarını anlattı ve vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:03
Belediye ekipleri gölette temizlik çalışması yürütüyor

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Hıdırbeyli Göleti'nde devam eden temizlik çalışmaları hakkında açıklama yaparak vatandaşlara çevre konusunda duyarlı olma çağrısında bulundu.

Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gölette yürüttüğü çalışmaları aktaran Zencirci, doğanın halka gölünü, ağacını ve huzurunu sunduğunu, karşılık olarak yalnızca geride iz bırakılmamasını beklediklerini söyledi.

Zencirci, piknik sonrası çöplerin mutlaka yanlarında götürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Doğanın döngüsü içinde yer alan yaprak ve benzeri doğal atıkların belediye ekipleri tarafından temizlendiğini, ancak insan eliyle bırakılan çöplerin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Hıdırbeyli Göleti başta olmak üzere Germencik'teki tüm doğal alanların korunmasının önemine değinen Zencirci, temiz bir çevrenin ancak ortak bilinçle geleceğe taşınabileceğini belirtti ve vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.

