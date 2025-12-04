Kocaeli'de 137 Özel Halk Otobüsü Şoförüne 404 Bin 561 TL Ceza

Kocaeli Büyükşehir Encümeni, aralık ayı ilk toplantısında 137 özel halk otobüsü şoförüne toplam 404 bin 561 lira idari para cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:47
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin aralık ayı ilk toplantısında, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve yolcularla tartışan 137 özel halk otobüsü şoförüne toplam 404 bin 561 lira idari para cezası kesildi.

Denetimler ve alınan kararlar

Toplantıda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde tespit edilen ihlaller ve düzenlenen tutanaklar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Encümen, vatandaşların huzur ve güvenliğini ön planda tutarak kuralları ihlal eden toplu taşıma sürücülerine yönelik cezai işlemleri onayladı.

Daha önce yolcuyla tartıştığı ve fiziki müdahalede bulunduğu belirlenen bir şoförün aracının trafikten men (bağlama) süresi 15 gün daha uzatıldı. Yolcularla münakaşa ederek huzuru bozduğu tespit edilen 4 şoförün araçları ise her biri için 3’er gün süreyle bağlandı.

Cezaların gerekçeleri

Encümenin uyguladığı idari para cezalarının gerekçeleri arasında; duraktaki yolcuyu almama, fazla yolcu taşıma, araç kaportasını boyasız ve bakımsız çalıştırma, çalışma ruhsatı olmama, kılık kıyafet yönetmeliğine uymama, araç üzerinde durak yazısının bulunmaması ve bağlı olduğu durağın kurallarına riayet etmeme gibi maddeler yer aldı.

Encümen kararları, toplu taşıma hizmetlerinde disiplin ve yolcu güvenliğini sağlama hedefiyle uygulamaya konuldu.

