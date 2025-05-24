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Kocaeli'de 27 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, 27 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 00:48
Kocaeli'de 27 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, hakkında 27 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekipler, "yakın akrabayı öldürme" ve "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından hüküm giymiş S.K. (36) adlı şahsı operasyon ile ele geçirdi. Hemen ardından gerekli işlemler gerçekleştirilerek, hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de, hakkında 27 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...

Kocaeli'de, hakkında 27 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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