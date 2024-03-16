Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,13 -0,01%
EURO
35,12 0,02%
ALTIN
2.216,4 -0,33%

Kocaeli’de bir genç kadın evinin önünde vurularak öldürüldü!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Gülhan Esen, işe gitmek için evinden dışarı çıktığında, silahla vurularak öldürüldü. Genç kadına pusu kurulduğunu düşünen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 16:44
Kocaeli’de bir genç kadın evinin önünde vurularak öldürüldü!

Yaşanan korkunç olay, sabah saatlerinde meydana geldi. 3 ay önce bir lojistik firmasında işe başlayan ve 7 aydır da evli olan 25 yaşındaki Gülhan Esen, işe gitmek için evinden çıktığı esnada, kimliği henüz belirlenmeyen zanlı tarafından tabanca ile vuruldu. Saldırı sonrası yere düşen kadını tekmeleyen zanlı, daha sonra aracı ile olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır bir şekilde yaralanan kadını Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

İLGİLİ HABERLER

Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

İşi olmayana günlük 425 TL cep harçlığı verilecek! Bunu yapanlar her ay tıkır tıkır alacak

İşi olmayana günlük 425 TL cep harçlığı verilecek! Bunu yapanlar her ay tıkır tıkır alacak

O bankalarda hesabı olanın etekleri tutuşacak! Tüm paranız bir anda buhar olabilir

O bankalarda hesabı olanın etekleri tutuşacak! Tüm paranız bir anda buhar olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı! Mansur Yavaş’tan cevap gecikmedi
2
Depremi 16 saniye önceden haber veriyor: İzmir’de 12 ayrı noktaya yerleştirilecek
3
Aramaların 32. gününde İliç'te bir ilk
4
Yurdun farklı bölgelerinde doktorlar ve sağlıkçılar Gazze için yürüdü!
5
Kocaeli’de bir genç kadın evinin önünde vurularak öldürüldü!
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum’da çiçeklerle karşılandı
7
Açılışta yaşanan Kur'an protestosuna İmamoğlu’dan cevap: “Belli ki aldatılmış ama onu da kurtaracağız”

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! Başvurular bugün başladı

Galatasaray Üniversitesi personel alımı yapacak! KPSS'den 60 puan almak yetiyor

Süzme peynir, salam, fasulye, nohut indirime girdi! A101 indirim meşalesini yaktı

İşi olmayana günlük 425 TL cep harçlığı verilecek! Bunu yapanlar her ay tıkır tıkır alacak

Asgari ücretlileri bayram ettiren haber! Ara zam için flaş tarih açıklandı

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu

Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

Dolar ve altın biriktirenlere kritik uyarı! Uzman isim tarih vererek uyardı

O bankalarda hesabı olanın etekleri tutuşacak! Tüm paranız bir anda buhar olabilir

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...