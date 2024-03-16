Kocaeli’de bir genç kadın evinin önünde vurularak öldürüldü!

Yaşanan korkunç olay, sabah saatlerinde meydana geldi. 3 ay önce bir lojistik firmasında işe başlayan ve 7 aydır da evli olan 25 yaşındaki Gülhan Esen, işe gitmek için evinden çıktığı esnada, kimliği henüz belirlenmeyen zanlı tarafından tabanca ile vuruldu. Saldırı sonrası yere düşen kadını tekmeleyen zanlı, daha sonra aracı ile olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır bir şekilde yaralanan kadını Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.