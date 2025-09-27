Kocaeli'de CHP Başiskele İlçe Kongresi'nde Kavga: Uğur Falay Yeniden Seçildi

CHP Başiskele 7. Olağan Kongresi'nde Yeniköy Kültür Merkezi'nde tartışma kavgaya dönüştü. Uğur Falay ile Anıl Acurman yarıştı; Falay yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 18:44
Kocaeli'de CHP Başiskele İlçe Kongresi'nde Kavga: Uğur Falay Yeniden Seçildi

Kocaeli'de CHP Başiskele İlçe Kongresi'nde Kavga Çıktı

Yeniköy Kültür Merkezi'nde gerilim kongreyi gölgeletti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başiskele İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Yeniköy Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongre sırasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kongrede konuşma yapan Uğur Falay'ın konuşması esnasında iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, bazı partililerin araya girmesine rağmen zaman zaman arbede halini aldı. Olay, çevredeki partililerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Yaşanan arbedenin ardından kongreye devam edildi. Mevcut başkan Uğur Falay ile Anıl Acurman arasında geçen yarış sonucunda, Uğur Falay yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongredeki bu gelişme, yerel siyaset gündeminde yankı buldu ve parti içinde tansiyonun yükseldiğini gösterdi.

