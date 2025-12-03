Kocaeli'de Engelsiz Dijital Dönüşüm: 30 Siteye Erişilebilirlik Paneli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan engelli bireylerin ve yaşlıların belediyecilik hizmetlerine çevrim içi ortamda daha rahat ulaşabilmesi için dijital altyapısını yeniledi.

Belediye bünyesindeki 30 internet sitesinde hayata geçirilen erişilebilirlik paneli uygulamasıyla web sayfaları, uluslararası erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yazılım eklentisi, görme, işitme, motor ve bilişsel farklılıkları bulunan bireylerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Öne çıkan özellikler

Toplam 22 mod içeren sistemde; ekran okuyucu desteği, sesli komut, altyazı seçenekleri, sadeleştirilmiş arayüz, disleksi dostu yazı tipi, kontrast ayarları ve sadece klavye ile kullanım gibi özellikler bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına göre web sitesinin görünümünü ve işlevselliğini kişiselleştirebiliyor.

Yeni düzenleme kapsamında belediyenin ana sayfası olan kocaeli.bel.trnin yanı sıra KO-MEK, gençlik hizmetleri başvuru sayfaları ve tahirbuyukakin.com.tr dahil olmak üzere aktif 30 web sitesinde erişilebilirlik paneli kullanıma sunuldu. Yapılan bu dijital dönüşümle, tüm vatandaşların belediye hizmetlerine eşit ve bağımsız şekilde erişim sağlaması hedefleniyor.

