Kocaeli'de Hızır 41-Afet Mutfağı Hayata Geçti

Kocaeli'de Hızır 41-Afet Mutfağı Kuruldu

Kocaeli, olası afetlerde gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan önemli bir adımla tanıştı: Hızır 41-Afet Mutfağı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele'de kurulan bu tesis, 5 bin 300 metrekare kapalı alan ve toplam 10 bin 350 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Hızır 41-Afet Mutfağı, günde 150 bin kişilik çorba, 20 bin kişiye 3 öğün yemek ve 22 bin ekmek üretebilecek kapasiteye sahip.

Vali Aktaş'tan Önemli Açıklamalar

Tanıtım toplantısında konuşan Vali İlhami Aktaş, tesisin sosyal belediyecilik açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Aktaş, bu mutfağın diğer belediyelere de örnek olmasını diledi.

Büyükakın: Hazırlıksız Olunamaz

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, olası afetler öncesinde hazırlık yapmanın zorunluluğuna dikkat çekti. Bu tür durumlarda yönetim sürecinin nasıl işlemesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, her an mobilize edilebilen ekipler oluşturduklarını ifade ederek, Hızır 41-Afet Mutfağı'nın afet anında kritik hizmetler sunacağını vurguladı.

Ekmek Üretimi ve Sosyal İhtiyaçlar

Kocaeli Fırıncılar Odası ile işbirliği içinde çalışarak günde 22 bin ekmek üretileceğinin altını çizen Büyükakın, bu kapasitenin halk ekmek büfelerinin sayısını artıracağını belirtti. Ayrıca, normal zamanlarda mutfak, kutlamalar ve sosyal etkinlikler için de hizmet verecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Türkiye'nin En Büyük Afet Mutfağı

Büyükakın, "Burayı afet müdahale üssü gibi tasarlamak en akıllıca çözümdü. Burası Türkiye'nin en büyük afet mutfağı olarak kaydedilecektir, günlük 150 bin kişiye hizmet vermek üzere kurulmuştur," dedi. Afet zamanında kapasiteyi en yüksek seviyeye çıkararak, ihtiyaç duyulan tüm ürünleri hazırlayabilecek bir merkez olarak planlandığını sözlerine ekledi.