Kocaeli'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 6 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 6 Yaralı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı. C.M. idaresindeki 34 ZU 3165 plakalı otomobil ile F.A. yönetimindeki 42 ABR 410 plakalı araç, Akmeşe yolu Ketenceler mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından çevrede bulunanların hızlıca yaptığı ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen kazaya müdahale etmek üzere olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ve yaralıların durumlarının ciddi olup olmadığı bilgisi için yetkililerden açıklama bekleniyor.

Bu tür kazaların önlenebilmesi için sürücülerin dikkatli olmaları büyük önem arz ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.