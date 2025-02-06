Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Kocaeli'de Eğitimde Ara

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sonucu, eğitim ve öğretime 7 Şubat tarihinde ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının süreceği ve buzlanma tehlikesinin bulunması nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil olmak üzere, eğitim faaliyetlerine yarın ara verileceği bildirildi.

İdari İzinler ve Çalışan Düzenlemeleri

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlerde çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi. Bu düzenleme, olumsuz hava koşullarının etkisini azaltmak ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.