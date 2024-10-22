Kocaeli'de Kargo Dolandırıcılığı Operasyonu: 8 Tutuklama

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli tutuklandı, toplam 2.1 milyon lira dolandırıcılık yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 22:50
Kocaeli'de Kargo Dolandırıcılığı Operasyonu: 8 Tutuklama

Kocaeli'de Kargo Dolandırıcılığına Yönelik Operasyon

Kocaeli merkezli olarak 3 ilde düzenlenen büyük bir kargo dolandırıcılığı operasyonunda, 12 şüpheliden 8'i mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda, dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili derinlemesine bir inceleme başlatılmıştı.

Dolandırıcılık Yöntemi Nasıldı?

Şüphelilerin, internet üzerinden satış yapmak amacıyla ilan veren kişilerin kapora ödemelerini alarak, bu kişileri dolandırmayı planladıkları öğrenildi. Alıcı gibi hareket eden dolandırıcılar, ardından kargo çalışanlarını arayıp takip ve gönderi numaralarını almak için kargo şirketlerine giderek ürünleri teslim almaktaydılar.

Operasyon Detayları

19 Ekim tarihinde Kocaeli, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı olarak 13 adrese gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.Ş, H.Ş, İ.D, G.K, M.Y.Ç, E.P, M.İ, Z.B.Ö, D.P, G.K, İ.T, ve H.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca, 5 laptop, 13 cep telefonu, bir renkli yazıcı, POS cihazı, fotoğraf makinesi ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Toplam Dolandırıcılık Tutarı

Şüphelilerin, bu dolandırıcılık yöntemiyle 23 ayrı satıcıyı toplamda 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı belirlendi. Emniyet işlemlerinin ardından 11 şüpheli, Gebze Adliyesine sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucu, 8 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Önceki süreçte de dosya kapsamında 3 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kargo dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12...

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kargo dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kargo dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12...

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kargo dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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