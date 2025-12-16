DOLAR
Kocaeli'de 'Manav Ağzı Sözlüğü' Projesiyle Yerel Dil Kayıt Altına Alınıyor

Kocaeli'de 'Manav Ağzı Sözlüğü' projesiyle yerel ağız bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınacak; vatandaşlardan kelime, hikaye ve deyim paylaşımı isteniyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:03
Kocaeli'de 'Manav Ağzı Sözlüğü' ile yerel sözlü miras kayıt altına alınıyor

Kocaeli’de unutulmaya yüz tutmuş yerel ifadelerin derlenmesi amacıyla Manav Ağzı Sözlüğü projesi başlatıldı. Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Yerel Kültür Platformu iş birliğiyle kentin kültürel belleğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Çalışma ve yöntem

KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Acar danışmanlığında yürütülen çalışmada, farklı ilçelerdeki Manav köylerinde kapsamlı saha araştırmaları gerçekleştirilecek. Akademik ekip; anketler, sözlü görüşmeler ve yerinde gözlemlerle Manav ağzına özgü kelimeleri, deyimleri ve dilsel ifadeleri sistematik olarak derleyecek.

Projenin amacı, günlük hayatta kullanımı giderek azalan kelimelerin belgelenmesi ve kentin sözlü kültür hafızasının korunmasıdır.

Yerel Kültür Müzesi'ne katkı

Çalışma, Portakal Hafız Konağı’nda hizmet veren Kocaeli Yerel Kültür Müzesi bünyesinde sürdürülecek ve müzedeki koleksiyonlara yeni bir halk hafızası katmanı ekleyecek. Sözlük, müzedeki Manavların Kocaeli’ye yerleşimi, Ketenin yolculuğu ve Motiflerin dili gibi bölümlerin içeriğini zenginleştirecek.

Kaynak değeri ve önceki çalışmalar

Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Kültür Platformu iş birliğinde daha önce yayımlanan Kocaeli Mutfağı kitabı, Kocaeli Türküleri albümleri ve yöresel kıyafetlerin tescil süreçlerinin devamı niteliğindeki bu sözlük, tamamlandığında araştırmacılar ve öğrenciler için başvuru kaynağı olacak.

Vatandaşlara çağrı

Proje kapsamında vatandaşlardan da katkı bekleniyor. Manav kültürüne ait kelime, hikaye, deyim veya hatıralarını paylaşmak isteyenler, müze ile iletişime geçebilecek. Vatandaşların aktarımları sözlüğün zenginleşmesinde belirleyici rol oynayacak.

