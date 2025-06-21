Kocaeli'de Murat'ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Kocaeli'de Murat'ın Hayali Gerçekleşti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, gelişim bozukluğu ve kalp yetmezliği hastalığı bulunan Murat Beyazıt (35), İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği temsili askerlik sayesinde hayalini kurduğu askeri üniformaya kavuştu.

Askerlik Hayalini Yaşayan Murat Beyazıt

Osman Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Murat Beyazıt, askerliğe uygun olmadığından dolayı, askerlik yaşı geldiğinde hayalindeki bu deneyimi yaşayamadığı için üzüntü duydu. Arkadaşları Yusuf Uzun, Engin Kara ve Mümin Erdoğan, Murat'ın bu hayalini gerçekleştirmek adına Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma, durumu değerlendirdikten sonra ailenin de görüşlerini alarak bu güzel projeyi hayata geçirdi.

Murat, askeri kamuflajı giyerek Gaziler Mahallesi 1776. Sokak'ta düzenlenen eğlencede, mahalle sakinleri ve arkadaşlarıyla birlikte halay çekti. Gerçekleştirilen temsili askerlik sırasında yaşadığı mutluluğu tarifsizdi.

Murat'ın Mutluluğu

Programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyraz, Gebze Kaymakamlığı Vakfı Müdürü Abdurrahman Tokmak ve birçok vatandaş katıldı. Askerlik görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan Murat Beyazıt, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda, "Bir kez daha asker ocağına çağırsalar yeniden gideceğim" dedi.