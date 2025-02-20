Kocaeli'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Scooter ve Motosikletlere Trafik Yasağı

Kocaeli'de Motosiklet ve Scooterlere Trafik Yasağı!

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı. Kar ve buzlanma tehlikesinin arttığı bu süreçte, kent genelinde alınan tedbirler doğrultusunda, güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

Trafik Yasağı Süresi Ne Kadar?

Yasak, yarın 09.00'dan itibaren başlayacak ve 23 Şubat Pazar günü 09.00'a kadar devam edecek. Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Bu süreçte halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alınan bu önlemler, vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Kocaeli'deki tüm sürücülerin bu yasaklara uyması, olası kazaların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor.