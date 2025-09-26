Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları: 9 Gözaltı, 3 Tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit, Derince ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 9 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adli süreç

"Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.B, N.A. ve B.Ü. tutuklandı. E.A. ve T.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerden 4'ü ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.