Kocaeli'de Yön Tabelasına Çarpan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'de Feci Kaza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yön tabelasına çarpan bir kamyonetin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolu Yenidoğan Mahallesi mevkisinde, Metin Ç. yönetimindeki 54 AIB 692 plakalı kamyonet, Ankara istikametinde seyrederken kaza yaptı.

Müdahale Hızla Gerçekleşti

Kaza sonrası olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesinin ardından araçtan çıkarıldı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yön tabelasına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yön tabelasına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.