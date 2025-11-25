Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Dilovası'nda tırın yolun karşısına geçmesi sonucu motosikletle çarpışma meydana geldi; tır ve motosiklet sürücüleri hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 22:51
Kaza anı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen kazada, park edip yolun karşısına geçen tır sürücüsüne çarpan motosiklet sürücüsü savrularak bir otomobille çarpıştı. Kazada tır sürücüsü Zeki Salapa (65) ile motosiklet sürücüsü Hakan Baycan (19) hayatını kaybetti.

Olay yeri ve araç bilgiler

Kaza, saat 19.00 sularında Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Ankara istikametine seyreden 34 EKB 140 plakalı tırın sürücüsü Zeki Salapa (65), aracını yol kenarına park ettikten sonra yola çıktı. İstanbul yönüne doğru ilerlemekte olan 41 AOR 903 plakalı motosikleti kullanan Hakan Baycan (19), yolun karşısına geçmeye çalışan Salapa’ya çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, aynı şeritte seyreden Erhan S.’nin kullandığı 35 CLT 653 plakalı otomobile de çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Yaralıların durumu ve müdahale

Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü Zeki Salapa ile motosiklet sürücüsü Hakan Baycan'a olay yerinde ilk yardım uygulandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Dilovası Devlet Hastanesine ve Gebze’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen iki kişi de kurtarılamadı.

Ulaşım ve soruşturma

Kaza sonrası D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre trafik akışı aksadı. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

