Kocaeli Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü — Enkazda Arama Kurtarma Sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi'nde 7 katlı bina çöktü. Enkazda AFAD ve ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor; içeride 5 kişilik aile olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 11:58
Kocaeli Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü — Enkazda Arama Kurtarma Sürüyor

Kocaeli Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü: Enkazda Arama Kurtarma Sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesinde bulunan 7 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, arama köpeği desteğiyle dinleme faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda, çevre illerden ve İstanbul ile Sakarya'dan görevlendirilen arama kurtarma ekipleri de bölgede çalışmalara katıldı.

Vali İlhami Aktaş'ın açıklamaları

Vali İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gebze'de sabah saatlerinde 7 katlı bir binada çökme meydana geldi" dedi ve çökme sebebiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, henüz netleşen bir bilgi olmadığını belirtti.

Aktaş, yakınlarının teyidi üzerine içeride bir ailenin bulunduğunu aktararak, "İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi. Tüm ekiplerimiz şu anda onlara ulaşmaya çalışıyor. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda yine çevre illerden, İstanbul'dan Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Enkazda yapılan dinleme çalışmalarına değinen Aktaş, "Arkadaşlarımız dinleme yapıyorlar ama şu anda ulaşılmış bir ses yok. Ailenin 2. katta oturduğunu değerlendiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Bir gazetecinin "Binanın çökmesinin metro çalışmasıyla alakası var mı?" sorusuna ilişkin Aktaş, çökme sebebiyle ilgili açıklanabilecek net bir bilgi olmadığını, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Saha yetkilileri ve belediye açıklamaları

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan yetkililer arasında Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus yer aldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, canlı yayında yaptığı açıklamada binanın çökme sebebinin henüz belli olmadığını, sahadaki ekiplerin iş makineleri desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor; yetkililer enkazda ulaşılabilecek her türlü iz ve sese yönelik taramalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgeye...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgeye...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları
2
Adana Ceyhan'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
3
29 Ekim: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
4
Mersin Gülnar'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Serik'te Motosiklet Park Halindeki Tıra Çarptı: Sürücü Muhammet Ali Doğan Tekin Hayatını Kaybetti
6
Muş'ta evlat nöbeti: Aileler DEM Parti önündeki eylemini sürdürüyor
7
Gebze'de Çöken 7 Katlı Binadan Enkazda Ses: Vali İlhami Aktaş'tan Açıklama

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar