Kocaeli Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü: Enkazda Arama Kurtarma Sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesinde bulunan 7 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, arama köpeği desteğiyle dinleme faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda, çevre illerden ve İstanbul ile Sakarya'dan görevlendirilen arama kurtarma ekipleri de bölgede çalışmalara katıldı.

Vali İlhami Aktaş'ın açıklamaları

Vali İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gebze'de sabah saatlerinde 7 katlı bir binada çökme meydana geldi" dedi ve çökme sebebiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, henüz netleşen bir bilgi olmadığını belirtti.

Aktaş, yakınlarının teyidi üzerine içeride bir ailenin bulunduğunu aktararak, "İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi. Tüm ekiplerimiz şu anda onlara ulaşmaya çalışıyor. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda yine çevre illerden, İstanbul'dan Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Enkazda yapılan dinleme çalışmalarına değinen Aktaş, "Arkadaşlarımız dinleme yapıyorlar ama şu anda ulaşılmış bir ses yok. Ailenin 2. katta oturduğunu değerlendiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Bir gazetecinin "Binanın çökmesinin metro çalışmasıyla alakası var mı?" sorusuna ilişkin Aktaş, çökme sebebiyle ilgili açıklanabilecek net bir bilgi olmadığını, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Saha yetkilileri ve belediye açıklamaları

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan yetkililer arasında Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus yer aldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, canlı yayında yaptığı açıklamada binanın çökme sebebinin henüz belli olmadığını, sahadaki ekiplerin iş makineleri desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor; yetkililer enkazda ulaşılabilecek her türlü iz ve sese yönelik taramalarını sürdürüyor.

