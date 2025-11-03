Kocaeli Gebze'de Çöken Apartman Enkazı Kaldırılıyor: 1000'den Fazla Binada Tarama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazı kaldırılırken, 427 personel ve uzman ekiplerle 1000'in üzerinde binada jeoradar ve jeodezik incelemeler yapılıyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 12:17
Kocaeli Gebze'de Çöken Apartman Enkazı Kaldırılıyor: 1000'den Fazla Binada Tarama

Kocaeli Gebze'de Çöken Apartman Enkazı Kaldırılıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkaz kaldırma ve sahadaki uygulamalar

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle molozları hafriyat kamyonlarına yüklerken, toz oluşumunu önlemek için tankerlerle sulama yapılıyor. Uzman ekipler belirli periyotlarla zeminde cihazlarla ölçümler gerçekleştiriyor ve çalışma alanında güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Geniş çaplı tarama ve teknik ekipler

Bölgede 27 kamu kurum ve kuruluşundan 427 personel ve 120 araç ile çalışma yürütülüyor. Faaliyetlere 6 üniversite ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden 40'ın üzerinde araştırmacı katılıyor. Ekipler, 500 metreye kadar alanda 1000'in üzerindeki binada tarama yapıyor; binaların jeoradar ile adeta "röntgeni" çekiliyor. Ayrıca jeodezik ölçüm cihazlarıyla binalarda anlık deformasyon ve hareketlilikler belli aralıklarla ölçülüp raporlanıyor.

Kayıplar ve tahliyeler

29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı. Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı.

Yetkililerden bilgiler

Vali İlhami Aktaş da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların güvenlik ve teknik standartlara uygun şekilde sürdürülmesi için koordinasyon devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin tarama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir...

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kevser Yılmaz Jarada: 24 Yıl Gazze’de Yaşadı — 'Gazzeliler Pes Etmez'
2
Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümü — 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
4
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu
5
2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da Başladı: Kritik Madenler Öne Çıktı
6
Erzurum'da Tartışma: Kadını Öldüren Zanlı İntihar Etti
7
Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor