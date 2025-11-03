Kocaeli Gebze'de Çöken Apartman Enkazı Kaldırılıyor: 1000'den Fazla Binada Tarama

Kocaeli Gebze'de Çöken Apartman Enkazı Kaldırılıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkaz kaldırma ve sahadaki uygulamalar

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle molozları hafriyat kamyonlarına yüklerken, toz oluşumunu önlemek için tankerlerle sulama yapılıyor. Uzman ekipler belirli periyotlarla zeminde cihazlarla ölçümler gerçekleştiriyor ve çalışma alanında güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Geniş çaplı tarama ve teknik ekipler

Bölgede 27 kamu kurum ve kuruluşundan 427 personel ve 120 araç ile çalışma yürütülüyor. Faaliyetlere 6 üniversite ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden 40'ın üzerinde araştırmacı katılıyor. Ekipler, 500 metreye kadar alanda 1000'in üzerindeki binada tarama yapıyor; binaların jeoradar ile adeta "röntgeni" çekiliyor. Ayrıca jeodezik ölçüm cihazlarıyla binalarda anlık deformasyon ve hareketlilikler belli aralıklarla ölçülüp raporlanıyor.

Kayıplar ve tahliyeler

29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı. Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı.

Yetkililerden bilgiler

Vali İlhami Aktaş da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların güvenlik ve teknik standartlara uygun şekilde sürdürülmesi için koordinasyon devam ediyor.

