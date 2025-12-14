Kocaeli Körfez'de Lise Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir parkta meydana gelen bıçaklı kavgada 16 yaşındaki M.Y. yaralandı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan lise öğrencileri parkta karşılaşınca tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T. (16), yanında bulundurduğu bıçakla M.Y. (16)'yi yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.T. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı ve sağlık kontrolü için Körfez Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Körfez Tütünçiftlik Karakolu'na sevk edilen M.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE LİSELİ GENÇLER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA M.Y. (16), OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.