Kocaeli'nde Millet Bahçeleriyle 29 Bin Dönümlük Yeşil Koridor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, millet bahçeleriyle 12 ilçede yeşil koridor oluşturuyor; toplam yeşil alan 29 bin dönüme ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:20
Kocaeli'nin dört bir yanı yeşile bürünüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği millet bahçeleriyle kentin dört bir yanında yeşil koridor oluşturuyor. 12 ilçenin 8'inde yeşil alanları artırma hedefiyle yürütülen çalışmalar, vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanları sunuyor.

İzmit Millet Bahçesi: Gençlerin yeni buluşma merkezi

"İzmit Fuarı" olarak bilinen 270 bin metrekarelik alanda süren dönüşüm hızla devam ediyor. İzmit Millet Bahçesi'nde lunapark, kaykay pisti, gözlem kulesi, kürek kayık kulübü, doğa müzesi, sessiz bahçe ve festival çadır alanı gibi zengin sosyal donatılar bulunacak. Proje, kentin yeni cazibe merkezi ve etkinlik alanı olmaya hazırlanıyor.

Başiskele Seymen Millet Bahçesi

Yeni yılın başında 1. etabı açılan Başiskele Seymen Millet Bahçesi, modern tasarımıyla kısa sürede ilgi topladı. 1. etapta; 3 bin metre yürüyüş yolu, bin 500 metre bisiklet yolu, 1 futbol, 2 basketbol ve 1 tenis sahası yer alıyor. Proje 160 milyon liraya mal oldu ve içinde mescit, tuvaletler, 65 kamelya, bin 750 metrekare çocuk oyun alanı, fitness ve piknik alanları, 800 ton kapasiteli su deposu bulunuyor. Proje kapsamında bin 350 ağaç dikildi; bağlantı yolları ve 480 araç kapasiteli otopark inşa edildi. 2. etabı ise devam ediyor.

Gebze Millet Bahçesi: Doğal göletli büyük yaşam alanı

Haziran ayı başında hizmete açılan Gebze Millet Bahçesi, yaklaşık 435 dönüm veya 435 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Tematik bahçeler, fitness alanları, yürüyüş parkurları, doğal gölet, lokomotif köy, millet kıraathanesi, restoran ve kafeler gibi sosyal donatılarla hem spor hem dinlenme alanı sunuyor.

Dilovası Millet Bahçesi ve diğer projeler

Dilovası Millet Bahçesi de Haziran başında açıldı; proje 212 bin metrekare alanı kapsıyor. İçerisinde 4 bin 720 metre doğal yürüyüş yolu, 6 bin 67 ağaç ve 66 bin 769 çalı dikimi ile kütüphane, kafeterya, mescit, amfi meydan ve kapsamlı otopark düzenlemeleri yer alıyor.

Darıca Millet Bahçesi 960 bin metrekare alanda; Derince Millet Bahçesi 72 bin metrekare alanda çalışmalarla öne çıkıyor. Çayırova (70 bin metrekare) ve Gölcük (52 bin metrekare) millet bahçeleri de tematik bahçeler, spor ve çocuk oyun alanları ile planlanıyor.

Toplam yeşil alan ve kişi başına düşen alan

2004'te kent genelindeki toplam yeşil alan 500 dönüm iken; bugün bu rakam 29 bin dönüm olarak açıklandı. Büyükşehir, son 6 yılda yeşil alanı düzenli olarak artırdı: 2019'da 23 bin dönüm, 2020'de 24 bin, 2021'de 25 bin, 2022'de 26 bin, 2023'te 27 bin, 2024'te 28 bin ve 2025'te 29 bin dönüme ulaşıldı.

Kişi başına düşen yeşil alan da artış gösterdi: 2019'da 12,32 metrekare iken 2020'de 12,57, 2021'de 12,75, 2022'de 13,05, 2023'te 13,45, 2024'te 13,88 ve 2025'te 13,96 metrekare'ye yükseldi.

GEBZE MİLLET BAHÇESİ.

