Kocaeli Yöresel Kıyafetleri Tescilleniyor: Envanter ve Coğrafi İşaret Başvurusu

Kocaeli Yöresel Kıyafetleri Tescilleniyor

Kocaeli’de kentin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan "Kocaeli Yöresel Kıyafetleri Tescil Çalışması" kapsamında geniş çaplı saha araştırmaları başlatıldı.

Saha Çalışmaları ve Komisyon

Çalışma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğiyle yürütülüyor. Alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve yerel kültür temsilcilerinden oluşan komisyon, köy köy gezerek yöresel kıyafetleri titizlikle inceliyor.

Kayıt, Arşiv ve Sözlü Tarih

Saha çalışmaları sırasında kıyafetlerin tarihsel geçmişi, kullanılan kumaş türleri, süsleme teknikleri ve ilçelere özgü farklılıklar kayıt altına alınıyor. Ayrıca kıyafetlerin fotoğraf ve video arşivi hazırlanıyor ve yaşlı kuşaklarla sözlü tarih çalışmaları yapılıyor.

Envanter ve Tescil Hedefi

Proje kapsamında Kocaeli’ye özgü geleneksel kıyafetlerin envanteri oluşturularak Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı. Amaç, kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerleri korumak ve Kocaeli’nin kültür turizmine katkı sağlamak.

Gelecek Planları

Çalışma ayrıca, tescil sürecinin ardından bu kıyafetlerin yeniden üretimi için atölye çalışmaları düzenlemeyi hedefliyor; böylece hem canlı bir miras oluşturulması hem de yerel ekonomiye destek sağlanması planlanıyor.

