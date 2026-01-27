Kocasinan'da Bayat Ekmek Kutuları ile Ekmek İsrafı Azalıyor — Ahmet Çolakbayrakdar

Kocasinan'da Bayat Ekmek Kutuları ile Ekmek İsrafı Azalıyor

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar: "İsrafın önlenmesinde örnek olmayı sürdüreceğiz"

Kocasinan Belediyesi, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği uygulamalarla ekmek israfını azaltmayı sürdürüyor. İlçe genelinde 2019 yılından bu yana yerleştirilen 506 adet Bayat Ekmek Kutusu sayesinde binlerce kilogram ekmek yeniden değerlendirilerek hem doğa korunuyor hem de besicilik yapan vatandaşlara destek sağlanıyor.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle nüfusun yoğun olduğu mahallelerde bulunan Bayat Ekmek Kutularını düzenli aralıklarla kontrol ederek biriken bayat ekmekleri topluyor. Toplanan ekmekler, besicilikle uğraşan vatandaşlara ulaştırılarak hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Uygulama sayesinde bir yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 600 kilogram ekmeğin israf edilmesi önlenmiş oldu.

Ahmet Çolakbayrakdar uygulamanın önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. İnancımızda ekmek, çok kıymetli bir nimet olarak kabul edilir. Bu nedenle israf edilmeden, ihtiyaç kadar tüketilmesini önemsiyoruz. ‘Bayat Ekmek Kutuları’ ile vermek istediğimiz temel mesaj; ekmeğin çöpe gitmemesi, bereketin korunmasıdır. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. İsrafsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz."

Bayat Ekmek Kutularının üzerinde yer alan 'Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin!', 'Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin emeğin', 'Ye, iç ama israf etme' gibi mesajlarla vatandaşlarda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Böylece yalnızca israf önlenmiyor, aynı zamanda toplumda tasarruf ve sorumluluk bilinci de güçlendiriliyor.

