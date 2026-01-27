Kocasinan'da Bayat Ekmek Kutuları ile Ekmek İsrafı Azalıyor — Ahmet Çolakbayrakdar

Kocasinan Belediyesi, 2019'dan beri 506 Bayat Ekmek Kutusu ile yılda yaklaşık 4 bin 600 kg ekmek israfını önleyerek besicilere destek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:22
Kocasinan'da Bayat Ekmek Kutuları ile Ekmek İsrafı Azalıyor — Ahmet Çolakbayrakdar

Kocasinan'da Bayat Ekmek Kutuları ile Ekmek İsrafı Azalıyor

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar: "İsrafın önlenmesinde örnek olmayı sürdüreceğiz"

Kocasinan Belediyesi, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği uygulamalarla ekmek israfını azaltmayı sürdürüyor. İlçe genelinde 2019 yılından bu yana yerleştirilen 506 adet Bayat Ekmek Kutusu sayesinde binlerce kilogram ekmek yeniden değerlendirilerek hem doğa korunuyor hem de besicilik yapan vatandaşlara destek sağlanıyor.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle nüfusun yoğun olduğu mahallelerde bulunan Bayat Ekmek Kutularını düzenli aralıklarla kontrol ederek biriken bayat ekmekleri topluyor. Toplanan ekmekler, besicilikle uğraşan vatandaşlara ulaştırılarak hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Uygulama sayesinde bir yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 600 kilogram ekmeğin israf edilmesi önlenmiş oldu.

Ahmet Çolakbayrakdar uygulamanın önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. İnancımızda ekmek, çok kıymetli bir nimet olarak kabul edilir. Bu nedenle israf edilmeden, ihtiyaç kadar tüketilmesini önemsiyoruz. ‘Bayat Ekmek Kutuları’ ile vermek istediğimiz temel mesaj; ekmeğin çöpe gitmemesi, bereketin korunmasıdır. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. İsrafsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz."

Bayat Ekmek Kutularının üzerinde yer alan 'Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin!', 'Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin emeğin', 'Ye, iç ama israf etme' gibi mesajlarla vatandaşlarda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Böylece yalnızca israf önlenmiyor, aynı zamanda toplumda tasarruf ve sorumluluk bilinci de güçlendiriliyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ÇEVREYE DUYARLI VE SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘BAYAT...

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ÇEVREYE DUYARLI VE SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘BAYAT EKMEK KUTULARI’ UYGULAMASIYLA EKMEK İSRAFININ ÖNÜNE GEÇMEYE DEVAM EDİYOR.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ÇEVREYE DUYARLI VE SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘BAYAT...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurtlu Öğrenciler Soul Entertainment Group Tenis Akademisini Ziyaret Etti
2
Gölbaşı'nda Yarıyıl Tatili: Çocuklara Spor, Sanat ve Eğlence
3
Trakyaka Destekli Türkiye-Bulgaristan Sağlıkta Sınır Ötesi İş Birlikleri
4
İzmir Şoförler Odası’ndan Türkiye’de İlk: Kadın Komisyonu Göreve Başladı
5
Mersin Silifke'de Kamyonculardan Taşeron Tepkisi
6
Erciyes Üniversitesi THE Awards Asia 2026'da Finalde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları