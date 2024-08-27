Kolombiya'da Yakıt Krizi: 69 Uçuş İptal Edildi

Kolombiya'da Uçuş İptalleri

Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden Kolombiya'da, yakıt tedarikindeki ciddi aksaklıklar nedeniyle toplamda 69 uçuş iptal edildi. Ülkede yaşanan bu durum, hava yolu şirketlerini olumsuz etkiledi.

Avianca'nın İptalleri

Hava yolu firması Avianca, yakıt krizini gerekçe göstererek 4'ü uluslararası olmak üzere toplamda 69 uçuşunun iptal edildiğini açıkladı. Uçuş iptallerinin devam etmesi halinde, firmanın yarın 108 ek uçuşunu daha iptal edebileceği belirtildi.

Latam'dan Ek İptaller

Bir diğer hava yolu şirketi Latam ise bu durum nedeniyle yarından itibaren 36 uçuşunu iptal edeceğini duyurdu. Her iki firma da müşterilerine 1 yıl boyunca ücretsiz bilet değişikliği veya ücret iadesi seçenekleri sunacaklarını belirtti.

Bakanın Açıklamaları

Kolombiya Ulaştırma Bakanı Maria Costanza Garcia, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tedarik zincirinin nasıl işlediğine ve operasyonların nasıl yürütüldüğüne dair inceleme yapıyoruz. Bazı hava yolu şirketleri, esnekliği korumak için bu hafta bilet satmamaya karar verdi" ifadelerini kullandı. Ayrıca, uçuş iptallerinin Kolombiya Havacılık Yönetmeliği'ne aykırı olduğu uyarısında bulundu.

Dağıtım Sorunları

El Colombiano'da yer alan habere göre, ülke genelindeki dağıtıcıların sevkiyatları sınırlama kararı, hava yolu şirketlerinin iptallere gitmesine sebep oldu. Bu kriz, hava yolu ulaşımında büyük aksamalar yaratmaya devam ediyor.