Konya-Ankara Kara Yolunda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yoğun sis, kara yolunda ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ankara-Konya kara yolu Kulu kavşağında yaşanan bu olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Şehirlerarası yolda sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşamakta. Bu durum, yol güvenliğini tehdit ederken, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Ayrıca, bölgede Karayolları ekipleri, meydana gelebilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.