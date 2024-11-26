DOLAR
34,63 -0,01%
EURO
36,38 -0,12%
ALTIN
2.932,63 -0,08%
BITCOIN
3.176.113,36 -0,21%

Konya-Ankara Kara Yolunda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kulu ilçesinde etkili olan yoğun sis, ulaşımı zorlaştırırken görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 23:59
Konya-Ankara Kara Yolunda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yoğun sis, kara yolunda ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ankara-Konya kara yolu Kulu kavşağında yaşanan bu olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Şehirlerarası yolda sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşamakta. Bu durum, yol güvenliğini tehdit ederken, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Ayrıca, bölgede Karayolları ekipleri, meydana gelebilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İLGİLİ HABERLER

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı
2
Gündem Özeti: 27 Kasım 2024'te TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Spor Müsabakaları
3
İrlanda, Lübnan'daki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı
4
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi TBMM'de Görüşüldü
5
Biden'dan İsrail-Lübnan Ateşkesi Duyurusu ve Gazze İçin Yeni Girişim
6
Netanyahu'dan Biden'a Ateşkes Teşekkürü
7
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye Sert Eleştiriler

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor