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Konya'da 10-13 Temmuz'da SOBE Otizm Spor Oyunları Düzenleniyor

Konya'da SOBE Vakfı'nın öncülüğünde 10-13 Temmuz tarihlerinde otizmli bireyler için spor oyunları düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:52
Konya'da 10-13 Temmuz'da SOBE Otizm Spor Oyunları Düzenleniyor

Konya'da 10-13 Temmuz'da SOBE Otizm Spor Oyunları Düzenleniyor

Konya'da, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek olan SOBE Otizm Spor Oyunları, otizmli bireylerin katılımıyla hayata geçiyor. Bu özel organizasyon, 10-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Toplumsal Farkındalık ve Sporun Gücü

SOBE Vakfı'nın yaptığı açıklamada, etkinliğin amacı otizmli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarmak ve otizmli bireylerin yeteneklerini sergileyebileceği bir platform sunmak hedeflenmektedir.

Farklı Branşlarda Yarışmalar

Oyunlara, farklı yaş gruplarından otizmli çocuklar ve gençlerin katılımı sağlanacak. Etkinlik kapsamında atletizm, yüzme, masa tenisi ve binicilik branşlarında yarışmalar düzenlenecek.

Güçlü Bir Mesaj

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, söz konusu organizasyonun sadece bir spor etkinliği olmadığını, topluma verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu belirtti. Ak, "Her bireyin kendi potansiyelini ortaya koyabileceği alanlar oluşturulduğunda herkes kendini daha değerli ve güçlü hisseder. Bu inançla hayata geçirdiğimiz SOBE Otizm Spor Oyunları, adil bir rekabet ortamının ötesinde özgüveni, katılımı ve yaşamla kurulan bağı güçlendirecektir. Otizmli bireyler yalnızca izleyen değil, oyunun merkezinde yer alan güçlü aktörlerdir," dedi.

Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı öncülüğünde otizmli bireylerin katılımıyla...

Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı öncülüğünde otizmli bireylerin katılımıyla SOBE Otizm Spor Oyunları düzenlenecek. SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak (ortada), konuya ilişkin açıklama yaptı.

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