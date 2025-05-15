Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Kulu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Konya'nın Kulu İlçesinde 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde bugün saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü Kulu olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 18.73 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Ankara gibi çevre illerde de hissedildi.

Yetkililerden Açıklamalar

Konya Valisi İbrahim Akın, deprem sonrası Kulu Kaymakamlığı'nda yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Kulu'da 3 ev ve 7 kırsal mahallede 26 ev olmak üzere toplam 29 ev için hasar tespit talebinin yapıldığını bildirdi. Vali Akın, ayrıca iki kırsal mahalledeki camiler için de hasar tespit taleplerinin alındığını belirtti.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, depremin oldukça şiddetli hissedildiğini ve Kırkkuyu Mahallesi’nde minarelerde çatlakların oluştuğunu ifade etti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise, depreme bağlı olarak hastanelerine başvuran bir durumun olmadığını söyledi.

Hasar Tespit Çalışmaları Hızla İlerliyor

Vali Akın, deprem anında korku ve panik nedeniyle 17 kişinin hastaneye başvurduğunu da aktardı. Bu vakalardan 16'sının tedavi sonrası taburcu edildiğini ve yalnızca bir çocuğun gözlem altında tutulduğunu belirtirken, binalarda yapısal bir sorun olmadığını vurguladı. Yapılan incelemeler sonucu sadece yüzeysel çatlakların tespit edildiği bildirildi.

Öte yandan, depremin anı bazı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ekipler, bölgeye intikal ederek hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya Valisi İbrahim Akın (ortada), Kulu Kaymakamlığı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya Valisi İbrahim Akın (ortada), Kulu Kaymakamlığı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.