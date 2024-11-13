Konya'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Tutuklama

Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Konya'da düzenlenen bir operasyonda 5 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Yapılan inceleme neticesinde, araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen bulundu. Araç sürücüsü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, sürücüyü tutuklama kararı aldı. Ayrıca, trafik ekipleri tarafından söz konusu araca 32 bin 233 lira ceza uygulandı ve araç 60 gün trafikten men edildi.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.