Konya'da Bir Cinayet Davasında 7 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Cinayet Davası

Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, 21 Ekim tarihinde meydana geldi ve bıçaklanan 18 yaşındaki Muhammet Oğuzhan Yaşar, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olayın ardından düzenlenen operasyon sonucunda 9 zanlı gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 7'si, yapılan savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme Süreci

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Batuhan B. (23) ve 6 diğer kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Süreç, cinayet soruşturmasının devamıyla ilgili gelişmelere bağlı olarak ilerleyecek.

Yetkililer, Batuhan B. ve diğer zanlıların, yol verme kavgası esnasında bıçaklama olayına karıştığını belirtiyor. Olayla ilgili soruşturma sürmektedir.