Konya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Lastiğe Ateş Edilerek Yakalandı

Konya'da drift yapan ve 'dur' ihtarına uymayan sürücü B.K, aracın sol arka lastiğine ateş edilerek durduruldu; şüpheli gözaltına alındı, 57.826 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:35
Olay Selçuklu'da drift ve kaçışın ardından sonlandı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde drift yapan sürücü B.K, polisin 'dur' ihtarına uymayarak Yeni İstanbul Caddesi'nde kaçmaya başladı.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahalede, trafikteki yoğunluk nedeniyle sürücünün kaldırıma çıkması dikkat çekti. Ekipten inen bir polis memurunun tekrar ettiği ihtara rağmen B.K kaçışını sürdürdü.

Kaçışın sonlandırılması için ekipler tarafından yapılan müdahalede, aracın sol arka lastiğine ateş edilerek araç durduruldu. Olayın ardından yolda güvenlik sağlandı ve şüpheliye müdahale edildi.

Emniyet güçlerine mukavemet gösteren B.K, ekiplerce gözaltına alındı. Sürücüye drift ve trafik ihlalleri nedeniyle toplam 57.826 lira idari para cezası uygulandı; araç ise otoparka çekildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

