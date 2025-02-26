Konya'da Korkunç Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Konya'da Korkunç Trafik Kazası

Konya'nın Bozkır ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza Detayları

Bozkır ilçesi Demirasaf Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BZ 301 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. İki yolcu, Mevlüt Ü. ve Kazım O., alevler içinde kalan araçtan yaralı olarak çıkmayı başardı.

Ancak, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, araçta mahsur kalarak hayatını kaybetti. Yaralılar, Bozkır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.