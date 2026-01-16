Konya'da Miraç Kandili: Kulu ve Bozkır Camileri Doldu

Konya'nın Kulu ve Bozkır ilçelerinde Miraç Kandili programları camileri doldurdu; Kur’an-ı Kerim, ilahiler, Mevlid-i Şerif ve dualar okundu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:33
Konya'da Miraç Kandili: Kulu ve Bozkır Camileri Doldu

Konya'da Miraç Kandili Coşkusu: Kulu ve Bozkır Camileri Doldu

Konya’nın Kulu ve Bozkır ilçelerinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler doldu, ilçelerde özel programlar düzenlendi.

Kulu

Konya’nın Kulu ilçesinde, Camikebir Mahallesi Merkez Camii başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm camilerde programlar gerçekleştirildi.

Kandil gecesini idrak etmek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camilere akın etti. Camilerde Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Yapılan dualarda birlik, beraberlik ve huzur temennilerinde bulunuldu.

Bozkır

Bozkır’da ise, Bozkır Büyük Camii başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm camilerde programlar düzenlendi.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Hakan Aksan, Miraç Kandili’nin anlam ve önemine dair vaaz vererek cemaati bilgilendirdi. Yatsı namazının eda edilmesinin ardından, program Bozkır Müftülüğü Şube Müdürü Abdullah Yavaşoğlu’nun yaptığı dua ile sona erdi.

Her iki ilçede de gönül birlikteliği ve manevi atmosfer ön plana çıktı.

