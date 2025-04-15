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Konya'da Öğrenci Servisine Otomobil Çarptı: 5 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:01
Konya'da Öğrenci Servisine Otomobil Çarptı: 5 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Başlar'ın kullandığı 34 CLE 537 plakalı otomobilin, Hicri Karanlık yönetimindeki 42 GAU 76 plakalı öğrenci servisine çarpmasıyla gerçekleşti. Olay, Değirmenköy Mahallesi yakınlarında oldu.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Fatma Başpınar (55), Ömer Başpınar (55) ve Halime Başlar (53) hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay...

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay...

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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