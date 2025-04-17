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Konya'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen kazada, 13 yaşındaki K.T.K. hayatını kaybetti, F.Ö. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:56
Konya'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde, bir otomobilin çarptığı iki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Olay, Karakayış Caddesi'nde meydana geldi.

18 yaşındaki Muhammet K. idaresindeki 42 AZY 760 plakalı otomobil, okuldan evlerine dönen 13 yaşındaki K.T.K. ve F.Ö.'ye çarptı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, K.T.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan F.Ö. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Muhammet K. gözaltına alınarak, gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır...

Konya'nın Karatay ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır...

Konya'nın Karatay ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

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