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Konya'da Polis Haftası Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

Konya Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180'inci yılını kutlamak için Mevlana Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:29
Konya'da Polis Haftası Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

Konya Emniyet Müdürlüğü'nden Polis Haftası Etkinlikleri

Konya Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler, Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikler sırasında düzenlenen tanıtımlar

Etkinliklerde, teşkilatın envanterinde bulunan araçlar ve malzemeler vatandaşlara tanıtıldı. Katılımcılar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Su Altı Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, SİBERAY ve KADES stantlarını ziyaret ederek, bu birimlerin çalışmalarını yakından inceledi.

Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Özel harekat ekiplerinin kullandığı zırhlı araçların da sergilendiği etkinlik, birçok vatandaşın ilgisini çekti. Halk, polisle bir araya gelerek, güvenlik güçlerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis...

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Mevlana Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde, teşkilatın envanterinde bulunan araçlar ile malzemeler vatandaşlara tanıtıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis...

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Mevlana Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde, teşkilatın envanterinde bulunan araçlar ile malzemeler vatandaşlara tanıtıldı.

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