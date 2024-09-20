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Konya'da Şarampole Devrilen Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:29
Konya'da Şarampole Devrilen Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Feci Kaza

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Konya-Adana karayolunda gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, 27 yaşındaki O.Ç. yönetimindeki 42 ASY 840 plakalı otomobilin, Merdivenli mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi. Kaza hakkında yapılan ihbarla birlikte jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralı ve Hayatını Kaybeden Kişi

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, araçtaki E.C.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü O.Ç. ise ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden E.C.D.'nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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