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Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 31 Zanlı Tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:34
Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 31 Zanlı Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonları

Konya'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarında toplam 84 şüpheli gözaltına alınırken, 31 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14-24 Nisan tarihleri arasında kente yayılan uyuşturucu ticareti ve kullanımı ile ilgili çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.

Operasyon Sonuçları

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 23 bin 216 uyuşturucu hap ve toplamda 4 kilo 172 gram çeşitli niteliklerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlarda hassas teraziler ve ruhsatsız tabanca da bulundu.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan 84 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 79 zanlı adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan bu zanlılardan 31'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili olarak bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 31'i tutuklandı....

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 31'i tutuklandı. Aramada, 23 bin 216 uyuşturucu hap, çeşitli niteliklerde toplam 4 kilo 172 gram uyuşturucu, hassas teraziler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 31'i tutuklandı....

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 31'i tutuklandı. Aramada, 23 bin 216 uyuşturucu hap, çeşitli niteliklerde toplam 4 kilo 172 gram uyuşturucu, hassas teraziler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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