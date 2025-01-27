Konya'da Yıkım Kararı Alınan Binadaki Son Dükkan Kapandı

Konya'da Riskli Yapıda Yıkım Başlıyor

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, yıkım kararı alınan ve sakinleri tarafından yaklaşık 3 ay önce tamamen boşaltılan 6 katlı binada, son dükkan sahibi de işletmesini kapatmak zorunda kaldı.

Bina Sakinleri Tarafından İhbar Edildi

Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi'nde bulunan bina, sakinleri tarafından kolonlardaki çatlakların ihbar edilmesi üzerine incelendi. Selçuklu Belediyesi'nin yaptığı değerlendirme sonucunda binanın "riskli yapı" olduğuna karar verildi ve yaklaşık 8 ay önce boşaltılmaya başlandı. Yaklaşık 3 ay önce ise bina sakinleri tamamen ayrıldı.

Kuruyemişçi Dükkanını Boşalttı

Önceki akşam, kuruyemişçi işletmecisi Emre Büyükalim, "Çerez evinin işletmesi bizdeydi. En son biz kaldık. Bugün binayı boşalttık. Binamız bugünden sonra yıkılacak muhtemelen. Üst katlar 3-4 aydır boş" ifadelerinde bulundu.

Esnaf Durumu Anlattı

Mahalle esnaflarından Ali Çetinkaya, yıkım kararı verilen binanın karşısında da riskli bir yapı bulunduğunu belirterek, "Bizim buradaki bina da yıllardır boş, 2. kattan sonrası mühürlü, kimse çıkamıyor. Üst katlar çökmüş" dedi. Çetinkaya, "Fotoğrafçı olduğum için burada dron çekimi yapmıştım. Üst katlar çökmüş, içinde ağaçlar bitmiş. Bodrumun en alt katında su var, giderler yıllarca bodruma akmış" şeklinde konuştu.

Boşaltılan 6 katlı binada, bu hafta yıkım çalışmalarının başlayacağı bilgisi alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yıkım kararı alınan ve apartman sakinlerince yaklaşık 3 ay önce boşaltılan binadaki son dükkan sahibi de işletmesini kapattı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yıkım kararı alınan ve apartman sakinlerince yaklaşık 3 ay önce boşaltılan binadaki son dükkan sahibi de işletmesini kapattı.