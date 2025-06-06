Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 26 Yaralı

Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada, bir yolcu otobüsü devrildi. Bu kazada 1 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

B.İ. yönetimindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Çakmaklı mevkisinde devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Acil Ekipler Olay Yerinde

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 10'u ağır 26 kişi ise ambulanslarla hızlı bir şekilde çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.