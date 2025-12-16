Konya Hüyük'te İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza Beyşehir-Hüyük kara yolunda meydana geldi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Beyşehir-Hüyük kara yolu Çukurkent Mahallesi Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, C.Y. (50) idaresindeki 33 LD 626 plakalı otomobil Beyşehir yönüne seyir halindeyken, Çukurkent istikametinden ana yola çıkmakta olan H.A. (33) yönetimindeki 42 HP 787 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.A., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; diğer yaralı sürücüye ekipler olay yerinde müdahalede bulundu.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

