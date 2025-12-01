Konya Kulu'da Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Kişi Suçüstü Yakalandı

Operasyonun Detayları

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kaçak kazı faaliyetlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, 28 Kasım 2025 tarihinde Kulu ilçesinde yapılan istihbari tespitlerle müdahale edildi.

Operasyon, KOM Şube Müdürlüğü ile Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı ve bölgede kazı yaptıkları sırada 8 şahıs suçüstü yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Kazı alanında yapılan aramada ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet özel tarama cihazı, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet büyük hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet küçük hilti ve 1 adet 50 metre seyyar kablo yer aldı.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu; şüpheli 8 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

