Konya Kulu'da Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Kişi Suçüstü Yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 28 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda jandarma, kaçak kazı yapan 8 şahsı suçüstü yakaladı; çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:19
Konya Kulu'da Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Kişi Suçüstü Yakalandı

Konya Kulu'da Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Kişi Suçüstü Yakalandı

Operasyonun Detayları

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kaçak kazı faaliyetlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, 28 Kasım 2025 tarihinde Kulu ilçesinde yapılan istihbari tespitlerle müdahale edildi.

Operasyon, KOM Şube Müdürlüğü ile Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı ve bölgede kazı yaptıkları sırada 8 şahıs suçüstü yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Kazı alanında yapılan aramada ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet özel tarama cihazı, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet büyük hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet küçük hilti ve 1 adet 50 metre seyyar kablo yer aldı.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu; şüpheli 8 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KAZI ALANINDA 3 ADET ÖZEL TARAMA CİHAZI, 2 ADET KÜREK, 1 ADET KAZMA, 1 ADET BÜYÜK HİLTİ, 1 ADET...

KAZI ALANINDA 3 ADET ÖZEL TARAMA CİHAZI, 2 ADET KÜREK, 1 ADET KAZMA, 1 ADET BÜYÜK HİLTİ, 1 ADET JENERATÖR, 1 ADET KÜÇÜK HİLTİ, 1 ADET 50 METRE SEYYAR KABLO ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da 2025'te 450 Binden Fazla Hayvan Aşılandı
2
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
3
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
4
Eskişehir'de acil müdahale süresi 5.7 dakikaya indi
5
Eskişehir Kazıları Sergisi Açıldı — Tarihi Eserlerin Fotoğrafları Sergileniyor
6
Koca Seyit’in Künye Defteri ve Gençlik Fotoğrafı İlk Kez Ortaya Çıktı
7
Başiskele'de yangında itfaiye eri Cihat Oruç, oksijen maskesini vererek vatandaşı kurtardı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı