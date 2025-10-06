Konya Meram'da Devrilen Otomobilde Sürücü A.D. Öldü, Yolcu E.A. Yaralandı

Konya Meram'da Karaman Caddesi'nde devrilen 33 AZR 079 plakalı otomobilde sürücü A.D. hayatını kaybetti, yolcu E.A. yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 20:47
Konya'nın Meram ilçesinde, Karaman Caddesi yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil devrildi. Kazada sürücü A.D. hayatını kaybetti, araçta yolcu olan E.A. ise yaralandı.

Kaza ve müdahale

33 AZR 079 plakalı otomobil, Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.D. yaşamını yitirdi. Yaralanan yolcu E.A., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

