Konya Meram'da Devrilen Otomobilde Sürücü A.D. Öldü, Yolcu E.A. Yaralandı

Konya Meram'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde, Karaman Caddesi yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil devrildi. Kazada sürücü A.D. hayatını kaybetti, araçta yolcu olan E.A. ise yaralandı.

Kaza ve müdahale

33 AZR 079 plakalı otomobil, Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.D. yaşamını yitirdi. Yaralanan yolcu E.A., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

