Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı; araçta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 23:01
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, peçeteye emdirilmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltı ve Yargılama Süreci

Operasyonda gözaltına alınan araç şoförü İ.B. ile R.K. ve İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.K. ve İ.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, araç şoförü İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

