Körfez Çocuk Meclisi’nden Kocaeli Turu: Hereke, Uçakpark, Gebze

Körfez Çocuk Meclisi’nden Kocaeli Turu

Hereke'den Gebze'ye kültür, bilim ve doğa keşfi

Körfez Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Kocaeli'nin tarihi, kültürel ve bilimsel merkezlerini kapsayan inceleme gezisi gerçekleştirdi. Öğrenciler program kapsamında kentin önemli merkezlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Hereke Halı Fabrikası ve Kültürel Miras Müzesi ziyaretinde öğrenciler, dünyaca ünlü ipek halıların üretim aşamalarını inceledi ve kentin tarihi mirası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uçakpark Havacılık ve Bilim Merkezinde çocuklar, havacılık teknolojilerini ve uçak modellerini yerinde görme fırsatı buldu; uzmanlardan havacılığın geçmişten günümüze gelişimini dinlediler.

Programın son bölümünde Gebze Belediyesi Botanik Bahçesini ziyaret eden öğrenciler, burada çeşitli bitki türlerini inceleyerek doğa ve çevre bilinci üzerine yapılan bilgilendirme çalışmalarına katıldı.

Gezi, öğrencilerin kültürel, bilimsel ve çevresel farkındalığını artırmayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim etkinliği olarak gerçekleşti.

