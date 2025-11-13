Körfez'de Lüks Otomobilde Dehşet: BMW Sürücüsü Defalarca Bıçaklandı, Kaçarken Kaza Yaptı

Körfez'de lüks otomobilde dehşet: Sürücü defalarca bıçaklandı, kaçarken kaza yaptı

Olay anı görüntülendi, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Olay, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan K. (32), içinde bulunduğu 41 BBC 066 plakalı BMW marka otomobildeyken yanına gelen bir şahıs tarafından kapısı açılarak art arda bıçaklandı.

Saldırı sonrası yaralı halde aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalışan sürücüye saldırgan, elindeki bıçakla caddede dolaşarak "Bu mahallede kim kimin namusuna bakarsa" diyerek küfür etti. Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaçmaya çalışan sürücü, yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak'a girdiği sırada park halindeki 06 AFG 590 plakalı hafif ticari araca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Ercan K. ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay sonrası saldırganın bir süre elinde bıçakla caddede dolaştığı, ardından kaçtığı bildirildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor.

