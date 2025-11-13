Körfez'de Lüks Otomobilde Dehşet: BMW Sürücüsü Defalarca Bıçaklandı, Kaçarken Kaza Yaptı

Kocaeli Körfez'de BMW sürücüsü Ercan K. lüks aracında defalarca bıçaklandı; kaçarken başka araca çarptı. Yaralı ameliyata alındı, saldırgan kaçtı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 22:55
Körfez'de Lüks Otomobilde Dehşet: BMW Sürücüsü Defalarca Bıçaklandı, Kaçarken Kaza Yaptı

Körfez'de lüks otomobilde dehşet: Sürücü defalarca bıçaklandı, kaçarken kaza yaptı

Olay anı görüntülendi, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Olay, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan K. (32), içinde bulunduğu 41 BBC 066 plakalı BMW marka otomobildeyken yanına gelen bir şahıs tarafından kapısı açılarak art arda bıçaklandı.

Saldırı sonrası yaralı halde aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalışan sürücüye saldırgan, elindeki bıçakla caddede dolaşarak "Bu mahallede kim kimin namusuna bakarsa" diyerek küfür etti. Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaçmaya çalışan sürücü, yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak'a girdiği sırada park halindeki 06 AFG 590 plakalı hafif ticari araca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Ercan K. ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay sonrası saldırganın bir süre elinde bıçakla caddede dolaştığı, ardından kaçtığı bildirildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS, LÜKS OTOMOBİLİNİN İÇİNDE DEFALARCA BIÇAKLANDI. YARALI...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS, LÜKS OTOMOBİLİNİN İÇİNDE DEFALARCA BIÇAKLANDI. YARALI HALDE KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ, KISA SÜRE SONRA BAŞKA BİR ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS, LÜKS OTOMOBİLİNİN İÇİNDE DEFALARCA BIÇAKLANDI. YARALI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu Antalya'da Açılış: Kepezüstü, Sanayi ve Elmalı-Avlanbeli
2
Dijital Oyunlarda Veri Güvenliği Tartışıldı: İstanbul Sempozyumu
3
Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu
4
Iğdır'da 'Rüşvet' Soruşturması: Bir Avukat Tutuklandı, Diğeri Ev Hapsinde
5
Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber
6
Muş Hasköy'de Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu
7
Samsun Canik'te Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü — 4 Kişi Yaralanmadı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?