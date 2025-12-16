Körfez'de Öğrenciler Hereke Halısı Yapımını Yakından İnceledi

General Edip Bayoğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Körfez Belediyesi Hereke Halı Üretim Atölyesi ve Halı Müzesi'ni ziyaret ederek Hereke halısının tarihçesini ve dokuma aşamalarını gördü.