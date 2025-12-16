Körfez'de Öğrenciler Hereke Halısı Yapımını Yakından İnceledi
Ziyaretin amacı ve kapsamı
Körfez Belediyesi Hereke Halı Üretim Atölyesi ve Halı Müzesi, ilkokul öğrencilerini ağırladı. Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen ziyaret kapsamında, General Edip Bayoğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencileri müzeyi gezdi.
Üretim ve dokuma aşamaları yerinde görüldü
Öğrenciler, yetkililerden dünyaca ünlü Hereke halısının tarihçesi ve kültürel mirastaki yeri hakkında bilgi aldı. Tezgahları ilgiyle inceleyen çocuklar, halının üretim ve dokuma aşamalarını ve motiflerin işleniş sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
KÖRFEZ BELEDİYESİ HEREKE HALI ÜRETİM ATÖLYESİ VE HALI MÜZESİ, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI.