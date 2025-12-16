DOLAR
Körfez'de Öğrenciler Hereke Halısı Yapımını Yakından İnceledi

General Edip Bayoğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Körfez Belediyesi Hereke Halı Üretim Atölyesi ve Halı Müzesi'ni ziyaret ederek Hereke halısının tarihçesini ve dokuma aşamalarını gördü.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:31
Ziyaretin amacı ve kapsamı

Körfez Belediyesi Hereke Halı Üretim Atölyesi ve Halı Müzesi, ilkokul öğrencilerini ağırladı. Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen ziyaret kapsamında, General Edip Bayoğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencileri müzeyi gezdi.

Üretim ve dokuma aşamaları yerinde görüldü

Öğrenciler, yetkililerden dünyaca ünlü Hereke halısının tarihçesi ve kültürel mirastaki yeri hakkında bilgi aldı. Tezgahları ilgiyle inceleyen çocuklar, halının üretim ve dokuma aşamalarını ve motiflerin işleniş sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

