Korgeneral Zorlu Topaloğlu Şırnak Valisi Birol Ekici'yi Ziyaret Etti

Ziyaretin ayrıntıları

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Valilikçe, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Korgeneral Topaloğlu Şeref Defterini imzaladı ve Vali Birol Ekici ile bir süre makamında görüştü.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Topaloğlu'na teşekkür etti.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, (solda) Şırnak Valisi Birol Ekici'ye (sağda) ziyarette bulundu.