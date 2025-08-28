DOLAR
Korkuteli'de 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Yörük Göçü Canlandırıldı

Korkuteli'nde 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri kapsamında temsili Yörük Göçü yürüyüşü düzenlendi, etkinlikler 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:03
Korkuteli'de 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Yörük Göçü Canlandırıldı

Korkuteli'de temsili Yörük Göçü ile gelenek canlandırıldı

Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri kapsamında yürüyüş

Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ile Şehzade Korkut Şenliklerinin 34'üncüsü çerçevesinde Antalya'nın Korkuteli ilçesinde temsili Yörük Göçü canlandırıldı. Etkinlikler Korkuteli Belediyesi tarafından düzenlendi.

Yürüyüş ve etkinlik detayları

Hastane Caddesi'nde toplanan katılımcılar ve yöresel kıyafetli Yörükler, traktör, at, eşek ve develerle birlikte Anıt Meydanı'na kadar yürüdü. Çobanlar keçeden yapılan kepenekleriyle, keçi, koyun ve köpekleri eşliğinde yürüyüşe katıldı. Anıt Meydanı'ndaki program, keşkek dövme ve ikram etkinliğiyle sona erdi.

Yöneticilerin vurguları

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Yörük kültürünün ilçenin kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Caran, "Bizler Yörük kızı, Yörük oğlu, Yörük evladı olarak tanınırız. Geçmişini bilmeyen, nereden geldiğini bilmeyen nereye gideceğini de bilemez. Atalarımızdan bize miras kalan Yörüklüğü, bu temsili göçlerle yaşatmaya gayret ediyoruz. "Amacımız sadece göçmek değil, birlik ve beraberliğimizi göstermek, dayanışmamızı geleceğe aktarmaktır." ifadelerini kullandı ve katılımın doğru yolda olunduğunu gösterdiğini söyledi.

Yörük Türkmen İl Hatunu Sibel Gezen ise Yörük göçlerinin gelecek nesillere kültürel mirası aktarma açısından önem taşıdığını kaydetti.

Programın devamı

Konuşmaların ardından sünnet şöleni gerçekleştirildi. Mahalli sanatçıların konseriyle süren programda Belediye Başkanı Caran, sünnet olan çocuklara hediyeler verdi. Etkinlikler kapsamında düzenlenen güreşler ve şenlikler, 31 Ağustos'ta sona erecek.

