Kosova'da Aşırı Sıcak Hava Uyarısı

Kosova'da Sıcak Hava Uyarısı

Kosova'da bu hafta boyunca etkili olması beklenen aşırı sıcaklıklara ilişkin önemli bir uyarı yapıldı. Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hafta içerisinde gerekli görülmesi durumunda çalışma saatlerinin sınırlandırılabileceği bildirildi.

Sağlık Tavsiyeleri

Açıklamada, halkın yüksek sıcaklıklar karşısında Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tavsiyelerine uyması gerektiği ifade edildi. Enstitü, özellikle güneşin en yoğun olduğu saatler olan 11:00 ile 17:00 arasında dışarıda fazla zaman geçirilmemesini önerdi.

Kronik Hastalar İçin Öneriler

Kronik rahatsızlığı olan bireylerin, aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde güneşli bölgelerden uzak durmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, bol sıvı tüketimi de önemini koruyor.

Prizren'de Sıcaklıklara Tepki

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Prizren şehrinde halk, serinlemek için nehirlerde ve parklarda zaman geçiriyor. Ancak, sıcaklık artışları nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele de süratle devam ediyor.

Kosova'da bu hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklara ilişkin halka uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde halk, serinlemek için nehir ve parklarda zaman geçirdi.

Kosova'da bu hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklara ilişkin halka uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde halk, serinlemek için nehir ve parklarda zaman geçirdi.

Kosova'da bu hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklara ilişkin halka uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde halk, serinlemek için nehir ve parklarda zaman geçirdi.

Kosova'da bu hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklara ilişkin halka uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde halk, serinlemek için nehir ve parklarda zaman geçirdi.