Kosova'da Hükümet Kurma Süreci 4 Aydır Tıkandı

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin üzerinden dört ay geçmesine rağmen, meclis başkanının seçilememesi nedeniyle yeni hükümet kurma süreci hala başlamadı.

Kosova Meclisi'nde 15 Nisan'da başlayan Genel Kurul oturumları, meclis başkanının seçilememesi yüzünden iki günde bir devam ediyor. Bugün 29'uncu defa yapılan oturumda, meclis başkanını seçmek üzere gizli oylama yapacak geçici bir komisyon kurulmasına ilişkin oylama gerçekleştirildi. Ancak partilerin çoğu, bu komisyona kendi milletvekillerini aday göstermediği için, oylamadan sonuç çıkmadı.

Oturumun geçici meclis başkanı, toplantıyı 11 Haziran Çarşamba'ya erteleme kararı aldı. Ertelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Memli Krasniqi, yaşanan durumu siyaset olarak nitelendirmenin imkansız olduğunu, bunun vatandaşların iradesini bloke etme çabası olduğunu belirtti.

Bazı vatandaşlar, meclis önüne gelerek siyasi parti temsilcilerinden yaşanan krizin çözüme kavuşturulmasını talep etti. Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına Albulena Haxhiu'yu önerdi. Ancak Haxhiu, diğer siyasi partilerin desteğini sağlamadan başkan seçilemeyecek.

Düşük ihtimalle de olsa, diğer partiler Vetevendosje'nin, aday değişikliği yapması durumunda destek verebileceklerini ifade ettiler. Ancak Vetevendosje bu noktada ısrarcı duruyor. Haxhiu’nun başkan olarak seçilememesi halinde, Vetevendosje, ülke genelinde sonbaharda yapılması planlanan yerel seçimlerle birlikte erken genel seçim yapılmasını destekleyeceklerini duyurdu.

Resmi verilere göre, 9 Şubat'taki seçimin sonuçlarına göre 120 sandalyeli meclisinde 100 sandalyenin 48'ini Vetevendosje, 24’ünü PDK, 20’sini Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve 8’ini AAK/NISMA kazanmış durumda. Çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, ve PREBK 1 olarak gerçekleşti.

Yeni hükümet kurma sürecinin başlaması için meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesi gerekiyor. Yeni hükümetin kurulabilmesi için ise, güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunu almak gerekiyor.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen meclis başkanının seçilememesi nedeniyle yeni hükümet kurma sürecine geçilemedi. Kosova Meclisinde 15 Nisan'da başlayan ve meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam eden Genel Kurul oturumu bugün de sürdü. Komisyonun kurulmasıyla ilgili yapılan oylamadan sonuç çıkmayınca geçici meclis başkanı oturumu 11 Haziran Çarşamba'ya erteledi.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen meclis başkanının seçilememesi nedeniyle yeni hükümet kurma sürecine geçilemedi. Kosova Meclisinde 15 Nisan'da başlayan ve meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam eden Genel Kurul oturumu bugün de sürdü. Komisyonun kurulmasıyla ilgili yapılan oylamadan sonuç çıkmayınca geçici meclis başkanı oturumu 11 Haziran Çarşamba'ya erteledi.