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Kosova'da Hükümet Kurma Tartışmaları Devam Ediyor

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma çabaları ve koalisyon görüşmeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:07
Kosova'da Hükümet Kurma Tartışmaları Devam Ediyor

Kosova'da Genel Seçimlerin Ardından Hükümet Kurma Tartışmaları Sürmekte

Kosova Meclis Başkanı ve 9 Şubat'ta düzenlenen genel seçimlerde en yüksek oy oranını elde eden Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkan Yardımcısı Glauk Konjufca, yeni hükümetin koalisyon olmadan kurulmasının mümkün olmadığını özellikle belirtti.

Meclis Başkanı Konjufca, 15 Nisan'da yapılacak milletvekili yemin töreni için meclise girmeye hak kazanan siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Vetevendosje’nin tek başına iktidar hedefinin gerçekleştirilemediğini ifade ederek, artık iktidara ulaşma stratejilerinin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Konjufca, Kosova'nın geleceği için işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, “Amacımız 500 bin oy almaktı, bunu başaramadık. Şimdi B planı devrede” şeklinde konuştu. Kosova Demokratik Birliği’ne (LDK) mektup gönderme nedenleri ile ilgili olarak ise, “Bu, demokrasilerde olabilecek en normal durumdur. Hedefimiz her zaman hükümeti kurmak oldu” dedi.

Öte yandan, Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkan Yardımcısı Uran İsmaili, Vetevendosje'nin hükümeti kuramaması durumunda diğer partilerle koalisyon oluşturmaya hazır olduklarını bildirdi. LDK'yı temsil eden Doarsa Kica Xhelili ise, Vetevendosje ile siyasi farklılıkların yanı sıra Albin Kurti’nin yönetim şeklinden kaynaklı derin uçurumlar bulunduğunu ifade etti.

Vetevendosje’yi temsil eden mevcut Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ise, diğer partilerin hükümet kuramayacağını iddia ederek, “Ya biz hükümeti kurarız ya da seçime gideriz. Biz hükümeti kurma amacındayız” dedi.

9 Şubat’taki seçimlerin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli mecliste Vetevendosje 48, PDK 24, LDK 20 ve AAK/NISMA 8 sandalye kazanmışken, topluluklara ayrılan 20 sandalye ise farklı partiler tarafından paylaşılmıştır. Yeni hükümetin kurulabilmesi için mecliste 61 oy gerekmektedir.

Kosova Meclis Başkanı ve ülkede 9 Şubat’ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al...

Kosova Meclis Başkanı ve ülkede 9 Şubat’ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkan Yardımcısı Glauk Konjufca, 15 Nisan’da yapılacak milletvekili yemin töreni için meclise girmeye hak kazanan siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Kosova Meclis Başkanı ve ülkede 9 Şubat’ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al...

Kosova Meclis Başkanı ve ülkede 9 Şubat’ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkan Yardımcısı Glauk Konjufca, 15 Nisan’da yapılacak milletvekili yemin töreni için meclise girmeye hak kazanan siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

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